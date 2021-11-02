عاجل.. الموت يغيّب الفنان السوري صباح فخري

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا، الثلاثاء، الفنان السوري الكبير صباح فخري.



الفنان الراحل من مواليد حلب 1933 وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

ودرس صباح فخري الموسيقى في سن مبكرة في معهد حلب للموسيقى ثم في معهد دمشق، وتخرج من معهد الموسيقى الشرقي عام ١٩٤٨.

ومن أشهر أغانيه (مالك يا حلوه مالك، قدك المياس، يا شادي الألحان، إبعتلي جواب، ويا مال الشام) كما اشترك بالغناء في العديد المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية، وقدم مع الفنانة وردة الجزائرية المسلسل الاستعراضي اللبناني (الوادي الكبير) عام ١٩٧٠.

وشغل صباح فخري مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.

وضرب فخري الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاراكاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.