إلون ماسك يتحدى الأمم المتحدة.. والسبب “المجاعة في العالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الملياردير إلون ماسك أنه مُستعدّ لبيع أسهم شركة تسلا والتبرع بعائداتها للمحتاجين في حال تمكنت الأمم المتحدة من إثبات أن نسبة ضئيلة فقط من ثروته يمكن أن تحل أزمة المجاعة في العالم.

وجاء هذا الإعلان عقب تعليقات ديفيد بيزلي، مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الّذي أفاد في حديثه لشبكة CNN’s Connect the World الأسبوع الماضي بأن “تبرعاً بقيمة 6 مليارات دولار من فاحشي الثراء مثل إلون ماسك وجيف بيزوس يمكن أن يساعد 42 مليون شخص في العالم”. ويُعدّ ماسك حالياً أغنى رجل في العالم، وأول شخص على الإطلاق تبلغ ثروته 300 مليار دولار.

كما يبلغ صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا حالياً 311 مليار دولار، لذا فإن التبرع بـ 6 مليارات دولار هي عبارة عن 2 في المئة فقط من ثروته، وبالتالي، فسيبقى متفوقاً على جيف بيزوس، أي ثاني أغنى رجل في العالم، بما لا يقلّ عن 100 مليار دولار.

وبدوره، ردّ بيزلي على إعلان ماسك بتغريدة جاء فيها: “يمكنني أن أؤكد لك أنه لدينا الأنظمة المطبقة للشفافية والمحاسبة مفتوحة المصدر، ويمكن لفريقك أن يعمل معنا مباشرةً ليكون واثقاً تماماً من ذلك.”