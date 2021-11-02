وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعت وزارة الإعلام السورية ونقابة الفنانين الفنان السوري الكبير صباح فخري.

يذكر أن الفنان صباح فخري من مواليد حلب 1933 وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

وشغل صباح فخري عدة مناصب حيث انتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرا لمهرجان الأغنية السورية.

وحطم فخري الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا طيلة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.