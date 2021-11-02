زياد برجي بفيديو مع ابنه “القبضاي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان اللبناني زياد برجي متابعيه على تطبيق إنستغرام بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يلعب مع نجله يوسف في مدخل البناء الّذي يقطن فيه، ويردّد عبارة “إبني قبضاي”.

وتفاعل روّاد الإنترنت مع الفيديو الّذي نشره زياد برجي ووصفه بالوقت الذهبي، كما نشر برجي مجموعة صورٍ مع ابنه وأرفقها بالتعليق التالي: “الإبن مثل والده”.

على صعيد آخر، يستعد زياد برجي لإطلاق أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، تعاون فيها مع الشاعر أحمد ماضي وهادي شرارة، فضلاً عن إطلاقه أغنيتين لأحد الأفلام قريبًا.