صلاح عبدالله يثير الجدل برسالة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله، على حسابه الخاص بـ”فيسبوك”، صورة كتب فيها رسالة غامضة لجمهوره في شكل لغز لم يفصح عن هدفه منها رغم إفصاحه عن حلها.

وكتب عبدالله قائلًا: “أمس كان تعداد مصر٢٢ مليون واليوم ٤٥ مليون، أمس في عصافير الجنة واليوم في التخشيبة، اللي فاهم يرفع إيده ويشرح”.

وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور منهم الكاتبة فاطمة ناعوت التي كشفت له عن أن “برنامج عصافير الجنة كان برنامج أطفال بنحبه جميعا بتقدمه سلوى حجازي المذيعة القمر. صح؟”.

ورد عليها عبدالله قائلًا: “يا فاطمة دول فيلمين ذكر فيهما تعداد سكان مصر في جملة واضحة وهذا دليل على أن السينما بجانب المتعة والتسلية والتوعية وتشغيل الدماغ تعتبر رصد وتأريخ للأحداث والناس بس كده”.

وكان الفنان صلاح عبدالله، قد تم تكريمه مؤخرًا من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في حفل الافتتاح بالمتحف القومي للحضارة المصرية، في كلمته بعد التكريم، إن المسرح الجامعي خرج من عباءته فنانون كُثر أصبحوا الآن نجومًا لامعين، إذ كان مسرح الجامعة نقطة انطلاقة لمواهبهم وبداية تكوين لملامح الفنان.

وأضاف: “الفن المصري دائمًا “ولّاد”، قضيت فيه عمري ممثلا ومؤلفا ومخرجا، وفضلت اشتغل لحد مغرقت في التمثيل”.