الملكة إليزابيث.. تقرير يكشف القيمة الخيالية لمجوهراتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجت وسائل الاعلام البريطانية بتقرير إخباري كشف أن الملكة إليزابيث الثانية، تمتلك مجموعة ضخمة من المجوهرات والتيجان الباهظة الثمن.

وأشار تقرير لصحيفة “دايلي اكسبرس” البريطانية إلى أن ما تملكه الملكة البريطانية “يعد من أكثر المجوهرات قيمة التي يحوزها شخص واحد في العالم”، لافتين إلى أن قيمتها تقدر بالمليارات ويقدر إجمالي قيمة مجوهراتها والتيجان بحوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني أي ما يُعادل 4 مليارات دولار أميركي.

وأوضح التقرير أن “إليزابيث الثانية حصلت على الكثير منها كهدية من شخصيات مهمة وملوك حول العالم طوال سنوات تربعها على العرش الملكي”.

ولفتت إلى أن “أغلى قطعة بين تلك المجوهرات هي تاج (أورينتال سيركلت)، الذي يقدر ثمنه بنحو 6 ملايين جنيه، أي ما يُعادل 8.3 مليون دولار أميركي، والذي كان مملوكا في الأصل للملكة فكتوريا التي توفيت العام 1901”.

والتاج الباهظ الثمن تم تصميمه بشكل خاص وهو في البداية كان مرصعاً بما يقدر بنحو 2600 ماسة في المجموع مع الأوبال المحفور في وسط زخارف زهرة اللوتس، ولكن نظرا لارتباط حجر الأوبال بسوء الحظ والشؤم اختارت الملكة ألكسندرا تغيير الأحجار إلى الياقوت الأحمر البورمي في العام 1901، وهو التصميم الحالي الموجود لدى الملكة اليزابيت.