مي كساب في ردّ ناري على مروّجي شائعة انفصالها: “بطلو رخص بجد فشلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة المصرية مي كساب الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما فاجأت جمهورها بحذف كل الصور التي تجمعها بزوجها مطرب المهرجانات أوكا من صفحتها في تطبيق “إنستغرام”، وهو ما ساهم في نشر شائعة انفصالهما التي سارعت مي للردّ على مطلقيها بكلمات غاضبة.

وعبّرت كساب عن غضبها من مطلقي هذه الشائعة السيئة، وكتبت في تغريدات شديدة اللهجة على “تويتر”: “زهقت منكم بجد مش عارفة عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التراند على الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير اتقوا الله أنا عندي 3 عيال وأهل بيزعلو علينا وجمهور أرقى منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.

وأضافت في تغريدة ثانية: “بطلو رخص بجد فشلة لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويج إشاعات أكتر نقيب الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”.

وبدأت شائعات انفصال مي عن زوجها تُروَّج من جانب جهة مجهولة فهمت تعليقها على صورة نشرتها لبوستر حكاية “عقبال عوضك” من مسلسل “زي القمر”، بشكل خاطئ ومجتزأ… وقالت مي في منشورها: “الكام يوم اللي فاتوا كانو أطول مده أقعدها لوحدي في حياتي وبأعترف شفت الحقيقه الكاملة حقيقة نفسي حقيقة كل حاجة حوالية وعرفت قيمة كل حاجة وندمت على كل لحظة ظلمت فيها نفسي أو ظلمت حد من اللي بأحبهم وبيحبوني…”.

وقالت مي بوضوح: “أسجل لحظاتي الحلوة مع عيلتي الجميلة أكبر نعمة من رب العالمين جوزي وأولادي وأهلي وأصحابي وزملائي رفاق الرحلة الأوفياء الصادقين السند والضهر اللي خلاني أعرف أعدي الـ 11 سنة”.