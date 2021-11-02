محمود حميدة يروج لفيلم “الكاهن” مع هذين النجمين.. “النجومية في صورة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري، محمود حميدة، جمهوره المتابع لحسابه في “إنستغرام”، بصورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد “الكاهن”، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم “الكاهن” في أجواء من الأكشن والتشويق، بينما رفع محمود حميدة منسوب التشويق بتلك الصورة بعدما ظهر رفقة النجم السوري جمال سليمان، والنجم المصري حسين فهمي، وسط إشادة واسعة بالصورة التي تشير إلى أن الفيلم سيكون مميزاً.

وعنون بعض مرتادي التواصل الاجتماعي تلك الصورة في تعليقات لهم، قائلين: “النجومية في صورة”، فيما ترك محمود حميدة تعليقاً على الصورة، قائلاً: “الكاهن”.

ويشارك في فيلم “الكاهن” عدد كبير من نجوم الفن، هم الفنانة التونسية درة زروق وحسين فهمي، والنجم السوري جمال سليمان والفنان الأردني إياد نصار، ومحمود حميدة، وفتحي عبدالوهاب، وحنان سليمان، وأحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير.

وكانت قد نشرت الفنانة درة، في يونيو الماضي، صوراً لأبطال العمل على صفحاتها الرسمية وعلقت قائلة: “انتهينا من تصوير ما يتعلق بفيلم الكاهن، وشرفني وأسعدني العمل مع هؤلاء الأساتذة الكبار في الفيلم الجديد الكاهن، الذي تشاهدونه قريباً في قاعات العرض”.