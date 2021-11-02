فيفي عبده تكشف تطورات وضعها الصحي.. وما مصير برنامجها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده، خلال الفترة الماضية، لأزمة صحية ألزمتها الفراش عاماً ونصف العام، وعلى الرغم من حديثها بأنها تعافت وبدأت ممارسة حياتها الطبيعية مجدداً، إلا أنه لازالت هناك بعض العلاجات التي تحصل عليها للتعافي بشكل كامل.

وكشفت فيفي عبده، في تصريحات صحفية، عن تطورات وضعها الصحي، وسبب وجودها وحفيدتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي مؤخراً، كما حسمت مسألة وجود جزء ثانٍ من برنامجها “خلي بالك من فيفي”، قائلة: “مازلت حتى الآن أخضع لجلسات علاج على العصب، والحمد لله حالتي الصحية في تحسن، وبطمن جمهوري على حالتي”.

وعن سبب وجودها وحفيدتها في مهرجان الجونة، أضافت: “كنت موجودة في إيطاليا لإعطاء دروس رقص، وعندما علمت بتخرج حفيدتي نزلت من إيطاليا للجونة مباشرةً من أجلها”، موضحة: “نزلت عشان تتفسح يومين في الجونة قبل ما تشتغل”.

وعما إذا كانت تخشى الحسد بسبب وجودها في المهرجان، أوضحت: “لا، بل ذهبت للمهرجان وأنا أنتظر الحسد، وهذا أمر طبيعي فالحسد موجود، وأنا نجمي خفيف، سبق وأخذت عيناً في الساحل بعد أن شاركت فيديوهات رقصي على (السوشيال ميديا)، وهذا الحسد كان السبب في تعرضي للوعكة الصحية الأخيرة”.

وبشأن الجزء الثاني من برنامجها “خلي بالك من فيفي”، أشارت الفنانة المصرية: “اتعرض عليا الموسم الرمضاني الماضي تقديم الجزء الثاني من البرنامج، ولكني رفضت بسبب ظروف مرضي”.

وعن تدريبها للرقص في إيطاليا، أردفت: “التدريب تم على خير، وجميع الأجنبيات بتعرف ترقص حلو، لكن ليس لديهن طعم فكلهن متشابهات”، مبينة أنها ليست ضد وجود الراقصات الأجنبيات بكثرة في مصر، واختتمت: “طول عمرهم موجودين في مصر.. وبندربهم”.