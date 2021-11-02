بعد Squid Game.. هذه الأعمال الكورية الأكثر تميزاً على نتفليكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاح المسلسل الكوري الجنوبي “Squid Game” (لعبة الحبار)، وتحقيقه شهرة واسعة حول العالم، ألقي بالضوء على أهمية الدراما الكورية وتميزها وتنوع مواضيعها. ونقترح من خلال التقرير التالي أفضل الأعمال الكورية الأكثر تميزاً على “نتفليكس”، التي يمكنك متابعتها خلال أيام العطلات وأبرزها:

Crash Landing On You:

تدور أحداث المسلسل الرومانسي “Crash Landing On You”، حول فتاة غنية من كوريا الجنوبية، ورثت أموالاً كثيرة، ويتسبب حادث مظلات في وقوعها بالمكان الخطأ وهو كوريا الشمالية، وهناك تحاول إخفاء هويتها، وخلال رحلتها تقع في حب ضابط جيش من كوريا الشمالية، الذي يُقرر مساعدتها على الاختباء.

Vagabond:

من مسلسلات الدراما الكورية المميزة، التي يتم عرضها على منصة نتفليكس مسلسل “Vagabond”، وتدور أحداثه حول رجل يفقد ابن أخيه في حادث تحطم طائرة، وتقرر مساعدة في المخابرات الوطنية مساعدته على اكتشاف ملابسات الحادث، وخلال بحثهما اكتشفا أن هناك الكثير من الأشياء المدفونة غير الضحايا الذين وقعوا جراء الحادث.

Hospital Playlist:

من المسلسلات المميزة التي قدمتها الدراما الكورية، وتستطيع متابعتها على منصة نتفليكس “Hospital Playlist”، الذي يجمع في نمطه بين اثنين من أشهر المسلسلات الأميركية، هما: “Friends” و”Grey’s Anatomy”، وتدور أحداثه حول خمسة من الأصدقاء يتخرجون سوياً في كلية الطب، ويعملون في نفس المستشفى وخارج الدوام يشكلون فرقة موسيقية معاً.

When The Camellia Bloom:

تدور أحداث المسلسل الدرامي When The Camellia Bloom، حول سيدة عزباء تذهب لبلد صغير، وتفتح هناك باراً للمشروبات وتتعرض للسخرية من النساء المحليات، وتتعرف إلى ضابط محلي هناك يُعجب بها وتجد هذه السيدة طرقاً مختلفة من أجل تحدي الفروق الاجتماعية المحيطة بها.

Start-Up:

تتناول أحداث المسلسل الدرامي “Start-Up”، أحلام مجموعة من الشباب الكوريين الذين يطمحون لتحقيق أحلامهم وتحويلها لحقيقة، ويجمع بين هؤلاء الشباب شغف بالصناعة التكنولوجية المتطورة في كوريا الجنوبية.

Stranger:

من المسلسلات المميزة التي عرضتها منصة نتفليكس في عام 2017، وتدور أحداثه حول محققة شرطة جميلة، تتعاون مع المدعي العام في حل جريمة قتل، والذي تغلب مشاعره في التحقيقات على عقله، وذلك وسط الوقائع المليئة بالفساد السياسي.