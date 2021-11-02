جورج وسوف: "ما يحدث في السعودية شيء بيفرح القلب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

يستعد المطرب جورج وسوف، لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، يوم 4 نوفمبر الجاري.

ونشرت صفحة لمحبي جورج وسوف بموقع فيسبوك، مقطع فيديو يرصد لحظة وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال وسوف في الفيديو: "كتير مبسوط إني جاي موسم الرياض لأول مرة، وإن شاء الله على طول نيجي، وتكون مواسم وفرح، المهرجانات حلوة، وما يحدث بالمملكة شيء بيفرح القلب، ومتشكر كتير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ أبو ناصر، وأشكر كل القائمين على الإنجازات الحلوة".

يذكر أن أخر أعمال جورج وسوف أغنية "ياه عالزمن"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج فادي حداد.