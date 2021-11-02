"مصدر سعادتي".. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش، بعيد الميلاد الثالث لابنتها "حياة" من الفنان عمرو يوسف.

ونشرت كندة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة ظهرت خلالها وهي تُقبّل ابنتها.

وعلقت كندة: "ملكتي أصبح عمرها 3 أعوام، حبي الذي لا ينتهي ومصدر سعادتي، حفظها الله، الله يخليها ويخليلكن ولادكن".

وتزوجت الفنانة كندة علوش من النجم عمرو يوسف، في يناير 2017، في حفل أقيم بمحافظة أسوان.

يذكر أن أخر أعمال كندة علوش حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار عبير سليمان وسمر طاهر، إخراج أحمد حسن.