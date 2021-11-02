فن ومشاهير

ريم البارودي تخضع لجلسة تصوير والجمهور: "فيه قمر كده"

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محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة ريم البارودي، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ريم" في الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "إيه الجمال ده"، "فيه قمر كده"، "الجميلة"، "يا أرض احفظي ما عليكي"، وغيرها من التعليقات.

وكانت آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "فارس بلا جواز" والذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة: مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، ريم البارودي، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد ثروت، وهو من إخراج معتز حسام.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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