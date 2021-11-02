بعد غياب سنتين.. لطيفة تجدد طاقتها الإيجابية في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثقت الفنانة التونسية، لطيفة، زيارتها إلى مدينة باريس الفرنسية بعد غيابها لمدة عامين، وواصفتها بأنها تعطيها طاقة متجددة، وراحة نفسية.

ونشرت لطيفة، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، تعليقاً بدت فيه وهي مستمتعة وسعيدة للغاية، على أنغام أغنيتها الشهيرة “كل شيء واضح”، باللغة الفرنسية تعبيراً على مدى حبها وإعجابها بالمدينة واشتياقها لها.

واستعرضت الفنانة التونسية الأماكن الشهيرة في باريس وهي متألقة وسعيدة، وعلقت قائلةً: “دايماً في باريس الطاقة بتتجدد، إنها عاصمة النور، وأخيراً لقد عدت إلى باريس بعد غياب عامين”.

وحظيت الزيارة بردود أفعال إيجابية من جمهورها الذي أشاد بجمالها والطاقة الإيجابية التي بعثتها من خلال منشورها، فيما تمنى البعض عودتها لتونس الخضراء، معبرين عن مدى اشتياقهم لها، وانتظارها في القريب العاجل، وردت لطيفة قائلة: “قريباً إن شاء الله”.

وعن اجتماعها مع المخرج الفرنسي ستيفان ليوناردو، قالت لطيفة: “إنني أحب الأشخاص الايجابيين”.

وكانت النجمة التونسية، لطيفة، استعادت ذكريات أغنيتها “خاصمني ماشي”، من ألبوم “أقوى واحدة”، الذي طرحته قبل نحو عام.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها في “إنستغرام”، وطلبت من الجمهور التفاعل مع الأغنية، من خلال “منشن”، في ما بينهم، على أن يقوم كل شخص بإهدائها إلى آخر.

فكتبت: “خاصمني ماشي واتعبني ماشي.. منشن حد بتهديله أغنية خاصمني ماشي من ألبوم أقوى واحدة، واسمعوا الأغنية كاملة على قناتي في يوتيوب”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع طلب لطيفة، مؤكدين أنه لا أحد يستطيع أن يخاصمها، أو يتعبها، كما أشادوا بالأغنية على الرغم من مرور عام على طرحها.