شكرا لقرائتكم خبر عن Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings يحقق 423 مليون دولار بعد شهرين عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأبطال الخارقينShang-Chi and the Legend of the Ten Rings إلى 423 ملايين و603 آلاف دولار منذ طرحه يوم 3 سبتمبر الماضى، وكان قد حقق 71 مليونًا و400 ألف دولار فى العرض الافتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 222 مليونًا و758 الف دولار بدور العرض فى الولايات المتحدة الأمريكية، و200 مليونا و845 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التى أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته الكندى ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشى" الذى يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض فى مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.