شكرا لقرائتكم خبر عن منيب باند يحيى حفلاً غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا 18 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق منيب باند بقيادة خالد منيب حفلاً غنائيًا بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم 18 نوفمبر الجارى، ويقدم فيها الفريق عدد من أشهر أغانى الفنان الراحل أحمد منيب، منها: "صدقنى يا صاحبى..يا وعدى على الأيام.. فى عنيكى.. الليلة يا سمرة.. أم العيال العشرية.. دايرة الرحلة.. شبابيك.. إسكندرية.. الدنيا برد.. هون يا ليل.. شجر الليمون.. تعالى نلضم أسامينا.. مشتاقين.. ياليلة عودى تانى.. طلب القهوة"، وغيرها من الأغانى التى قدمها بصوته و لحنت لمعظم جيل الثمنانيات، ومنهم الفنان محمد منير الذى لحن له منيب أكثر من 50 أغنية.

ويعتبر "منيب"، صاحب هذه المدرسة الغنائية الفريدة، كما غني له الكثير من نجوم هذه الفترة، منهم: علاء عبد الخالق.. حميد الشاعري هشام عباس.. محمد فؤاد صادق قليني.. مني عبد الغني.. حنان حسن عبد المجيد وأحمد جوهر وغيرهم، حيث يعتبر أحمد منيب هو صاحب الأغنية البديلة في فترة الثمنانيات وتم تكريمه وحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي.

وتأسست الفرقة في عام 2010، على يد الفنان خالد منيب، نجل الراحل أحمد منيب، و شاركت الفرقة في كثير من المهرجانات المحلية والعالمية و في مؤتمر الشباب بأسوان، كما شاركت في إحدى برامج المسابقات الشهيرة، وأحتلت المركز السادس بين 150 مشترك.