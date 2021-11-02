دبي تجمع ماجدة الرومي وأصالة وكاظم والمهندس نهاية نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد مدينة دبي الإعلامية حالة انتعاشة فنية في نهاية نوفمبر الجاري، عبر تقديم سلسة حفلات غنائية لكبار نجوم العالم العربي على مدار ثلاث ليالي متتالية.

وتفتتح الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي موسم حفلات Dubai Media City بسهرة غنائية خاصة وذلك مساء الخميس 25 نوفمبر في إطلالة مميزة ضمن جولتها الفنية العربية عقب إحيائها حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ومن بعدها يطل "قيصر الغناء العربي" كاظم الساهر على جمهوره الإماراتي من جديد عبر حفل غنائي ساهر مساء الجمعة 26 نوفمبر، وتعيد هذه الإطلالة القيصر إلى دبي بعد قرابة شهر عن آخر حفلاته الغنائية بالإمارات في منتصف أكتوبر الماضي التي افتتح خلالها موسم حفلات "أمسيات خالدة" في مهرجان دبي إكسبو العالمي.

في حين تختتم ثلاثية حفلات "Moment Events" في دبي، بحفل غنائي مزدوج يجمع النجمة السورية أصالة نصري مع الفنان العراقي ماجد المهندس، في سهرة مساء السبت 27 نوفمبر.

ويحتفل المهندس مع محبيه بإطلاق أجدد أغانيه "مسكين" مع تقديمها للمرة الأولى لايف خلال الحفل، بينما تأتي إطلالة أصالة أمام جمهورها الإماراتي بعد أسبوعين من مشاركتها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في مصر.