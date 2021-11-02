الأربعاء- عبادي الجوهر ومي فاروق على مسرح النافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتواصل فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام في الثامنة مساء الأربعاء 3 نوفمبر حفلا على مسرح النافور، يقدم خلاله المطرب السعودي الكبير عبادي الجوهر عددا من أعماله الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب يسبقه فاصلا غنائيا للنجمة مي فاروق والمطربة الشابة سارة سحاب .

وعلى المسرح الخارجي واعتبارا من السابعة مساء يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

وعلى الجانب البحثي يستمر المؤتمر المصاحب في جلساته بالمسرح الصغير، يناقش في العاشرة صباحاً محور خصوصية الأداء على الآلات الموسيقية العربية بمشاركة الدكتور كفاح فاخوري (لبنان) مقرراً، الأب الدكتور يوسف طنوس (لبنان)، البطار بوشعيب ان سعيد (المغرب)، أحمد بن محمد الواصل (السعودية)، الدكتورة رجاء موسى عبدالله عبد الخير (السودان)، الدكتور سالفاتورا مورا (إيطاليا).

وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهراً بحضور كل من الدكتور عبدالحميد حمام (الأردن) مقرراً، الدكتور نبيل الدراس (الأردن)، الدكتورة مها العربي (مصر)، الدكتورة عبدالمنعم بن حامد (ليبيا) والدكتورة مسعودة القرش (ليبيا) .

كما تتواصل تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء بالمسرح الصغير .