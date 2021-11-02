بدء عرض "خمسة ونص" على "MBC مصر2" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر 2، عرض حلقات مسلسل "خمسة ونص" في تمام الساعة الثامنة والنصف، بداية من غد الثلاثاء.

يعكس المسلسل أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى داخل المُجتمع اللبناني، ويجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

تدور فكرة المسلسل حول مجموعة خطوط درامية مستمدّة من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثاً شيّقة لا تخلو من المؤامرات تارةً والخيانة والغموض. وتأتي الشارة الغنائية التي تقدمها شيرين عبدالوهاب.

يجمع مسلسل "خمسة ونص" كل من نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.