شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم No Time to Die يتخطى نصف المليار دولار فى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم No Time to Die حاجز نصف المليار دولار بسينمات العالم، منذ طرحه 8 أكتوبر الماضى، حيث وصلت إلى 533 مليونًا و26 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 127 مليونًا و901 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و405 ملايين و125 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويدور No Time to Die حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى No Time to Die ، الشخصية التي ظهرت بـ اسم سافين، ويرتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.