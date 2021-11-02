شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا تتناول حديث لقاء الخميسي في حدوتة "حتة من القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد السوشيال ميديا حديث الفنانة لقاء الخميسى، أثناء أحد المشاهد من حدوتة "حتة من القمر"، ضمن أحداث مسلسل "زى القمر" ، والذى يعرض حاليا على قناة dmc، إذ تقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها وما تتعرض له من مضايقات وتنمر.

وتداولت إحدى الصفحات الحديث الذى دار بين لقاء وبين صديقتها فى المسلسل، قائلة: -انتي ايه اللي مخوفك؟... ما تدي للواد فرصة

ليه أنا؟... اشمعنى أنا بالذات!... سيف شاب زي القمر هيبص لواحدة زيي ليه؟... مش هنضحك على بعض يعني... شاف فيا ايه الوحمة شدته من أول نظرة يعني؟... سيف شاب لطيف في بنات كتير أوي حباه... هيحبني!

- أنا أول مرة أسمعك بتتكلمي كده يا قمر

عشان أول مرة حد يشدني كده... أول مرة أشوف الحاجات اللي كنت بشوفها في أحلامي حقيقة... أول مرة في حياتي حد يعاملني على إني بني آدمة طبيعية... معنديش عاهة ولا مشـوهة ولا زي ما كل الناس بتقول من ورايا وأنا بسمعهم بودني... أول مرة وخايفة أطلع غلطانة والوجع ده مش هعرف أعالجه أبدا.

حكاية "حتة من القمر" من بطولة كل من: لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتُعرض حكاية "حتة من القمر" من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تُعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا، أما على قناة cbc دراما، فتُعرض في تمام الساعة 11 مساء.

يشار إلى أن لقاء الخميسى تشارك في بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" مع الفنان شريف منير ومراد مكرم، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد حماقىن وإنتاج مها سليم.



لقاء الخميسي ومحمد العمروسي