شاهد.. محمد رمضان بإطلالة غريبة في موسم الرياض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلا ناجحا مساء الاثنين ضمن معاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقد نشر المستشار تركي ال الشيخ مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه على تويتر حيث ظهر فيه محمد رمضان بإطلالة غريبة اثناء تقديم احدى فقرات حفله.

وعلق ال الشيخ على الفيديو كاتبا: “حفلة الفنان محمد رمضان اليوم في موسم الرياض في مسرح محمد عبده بحضور اكثر من ٢٥ الف متفرج … موسم الرياض للنجاح انواع”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1455308486535954441?ref_src=twsrc%5Etfw

كما نشر محمد رمضان مقطع فيديو مع تركي ال الشيخ قبيل انطلاق الحفل وعلق عليه كاتبا: “