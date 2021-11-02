شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تحارب التنمر فى حدوتة "حتة من القمر" وتلقب بالقمر المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc حدوتة "حتة من القمر" ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر، وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتعرض حكاية "حتة من القمر" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا، أما قناة cbc دراما، فتعرض الحكاية في تمام الساعة 11 مساء.

لقاء الخميسي

يشار إلى أن لقاء الخميسى تشارك في بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" مع الفنان شريف منير ومراد مكرم، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد حماقىن وإنتاج مها سليم.



مشهد من حدوتة "حتة من القمر" مشهد من حدوتة "حتة من القمر"