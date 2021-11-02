شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تصور "حكايتى مع الزمان" مع أحمد خليل فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة ميرفت أمين اليوم الثلاثاء عددًا من المشاهد التي تجمعها بالفنان أحمد خليل في حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بالتزامن مع عرض حلقات العمل على قناة dmc حيث انطلق عرضه يوم السبت الماضى الساعة 8 مساء.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، زهى بطولة ميرفت امين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم ايهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جوده، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.



حكايتى مع الزمان

وكانت ميرفت أمين قد تعاقدت على بطولة الحكاية في أغسطس الماضى، قبل وفاة صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز، وطلبت من صناع العمل تأجيل التصوير فترة حتى تتجاوز أجزانها لاسيما وأنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعد فقدان أغلى صديقاتها، وهو ما استجاب له صناع المسلسل وتم تأجيل التصوير.

وعرضت قناة dmc على مدار الأسابيع الماضى حكايات "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإخراج ياسمين أحمد كامل، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل وإخراج أحمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين في الدراما مسلسل "قيد عائلى" من 45 حلقة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بوسى، عزت العلايلى، محمد رياض، نضال الشافعى، سيمون، صبرى فواز، منة فضالى، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، ريم البارودى، محمد نجاتى، محمد عز وآخرين ومن إخراج تامر حمزة.