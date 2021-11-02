عرض مسرحية "هلاوس" على مسرح الهناجر لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يبدأ غدًا الثلاثاء الموسم الثاني من العرض المسرحي "هلاوس" المأخوذ عن رواية "تاجر البندقية" للمؤلف العالمي ويليام شكسبير على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة شادي سرور، وتستمر لمدة أسبوع وهي من تجارب المسرح الصامت المختلفة من إنتاج مسرح الدولة التي تعتمد على 4 مدارس تمثيلية وهي المسرح الجسدي والمايم والبانتومايم والمسرح الأسود.

ويشارك في تقديم العرض كل من عمر عز، وعبدالله سلطان، وعبدالرحمن القاضي، ونسمة عادل، ومعتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفى حزين، ويشارك في الأداء للمسرح الأسود كل من ريم عصام وأميرة إبراهيم.

وعن الموسم الثاني قال المخرج محمد عبدالله "علي مدار أسبوع نعيد تقديم عرض "هلاوس" بشكل جديد ومختلف عن الموسم الأول والذي استمر لـ 15 ليلة عرض، فهذه النوعية من العروض يتم تطويرها بشكل مغاير نتاجا للعرض الأول لها ليكون لها رونق جديد، فالعمل يعتمد بشكل أكبر على الإمكانيات الجسدية للممثلين بدلا من الحوار المسرحي، فهي تجربة استثنائية مختلفة عن العروض المسرحية العادية، حيث يركز على تقديم العلاقات الإنسانية بشكل أكبر وهو ما يركز عليه فن المايم خارج مصر، وهمي أن أقدم عرضا مختلفا يناقش علاقات مهمة مثل الصداقة والحب وكيف تتواجد داخل دائرة صراع واحدة، الموضوع لم يكن سهلا، والفكرة بدأت معي منذ 12 عاما حتى قدر لها الخروج منذ 8 أشهر".

وأضاف عبد الله، أن عرض "هلاوس" عن رائعة شكسبير، ولكن ليس الهدف منه تقديم تاجر البندقية، ولكن كما أوضح التركيز على تقديم العلاقات الإنسانية من صداقة وحب وغيرة وكره "إني أحاول أن أقدم رسالة لكل فناني المسرح الجسدي والمايم بأن يكملوا مسيرتهم دون يأس، فلقد كان هذا العمل بمثابة حلم منذ 12 عاما، ولكني اصطدمت بالكثير من المعوقات بجانب مفردات التجربة الكثيرة إلى أن تمكنت من كسر حواجزها بتقديم هذا العمل ليظهر إلى النور أخيرا".

"هلاوس" إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان والمخرج القدير خالد جلال وإعداد وإخراج وإعداد موسيقي محمد عبدالله، كما شارك في تدريب الممثلين مع كل من مصطفى حزين وأحمد نجدي، مكساج صوت يسرا توفيق وتنفيذ الصوت عمر شقير ومحمد الشيدي وأحمد ايهاب، وديكور إهداء الفنان عمرو عبد الله، وإضاءة إهداء الفنان أبو بكر الشريف وملابس أميرة صابر، وإكسسوار هاجر كمال، ومكياج وأقنعة محمد فوزي "بكار"، ومساعدين إخراج تحت التمرين يوسف هاني وبسمة ناروز، ومروة حسن مساعد مخرج، وأحمد رضا مخرج منفذ.