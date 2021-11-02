نجوم الفن في حفل زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف دنيا ابنة الفنان حجاج عبدالعظيم، الذي أقيم مساء الاثنين، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص الفنان أشرف زكي، على التقاط صور تذكارية مع زوجته روجينا بصحبة عدد من الفنانين المتواجدين بالحفل، وكان بينهم المطربة بوسي والمنتج محمود شميس والمخرج محمد النقلي والفنان مجدي كامل وزوجته مها أحمد والفنانة عبير منير.

وأحيت المطربة بوسي، حفل زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم، بعدما قدم عصام كاريكا عدد من الأغاني، وقدم بعده حمادة هلال فقرة غنائية للعروسين.

ويشارك حجاج عبدالعظيم في مسرحية أبو العربي، من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم، وعرضت مؤخرًا ولأول مرة بجدة السعودية.