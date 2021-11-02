أشرف زكي مداعبا حمادة هلال وكاريكا في حفل زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم: "ادفعوا ٢٠ ألف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، على حضور حفل زفاف "دينا" ابنة الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، الذي أقيم مساء الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وداعب أشرف زكي، الفنان حمادة هلال وعصام كاريكا خلال غنائهما بحفل الزفاف، قائلا لهما "هات يا حمادة انت وكاريكا كل واحد فيكم ٢٠ ألف جنيه" .

ليرد الفنان حجاج عبدالعظيم على كلام أشرف زكي، ضاحكا: "بحبك يا أستاذ هاني، وحافظ كل أغانيك".

حضر حفل الزفاف عدد من الفنانين من بينهم الفنان مجدي كامل وزوجته مها أحمد، والمخرج محمد النقلي والمنتج محمود شميس والفنان شريف باهر والفنانة بوسي، وايمي طلعت زكريا وياسمين رحمي، وعدد من الفنانين.