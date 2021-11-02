ريم مصطفى أنيقة وبسمة بوسيل في باريس.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نور خالد النبوي

نشر الفنان نور خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يتجه للمترو.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

مها الصغير

نشرت الإعلامية مها الصغير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالعاصمة الفرنسية باريس.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

نادية الجندي

نشرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية أنيقة.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بنظارة شمس "غريبة".

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، علقت عليها قائلة: "مريم".

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ببدلة كلاسيكية أنيقة.