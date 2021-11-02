حمادة هلال وكاريكا ومجدي كامل في حفل زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفل الفنان حجاج عبدالعظيم، مساء الاثنين، بحفل زفاف ابنته "دنيا" بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر الحفل عدد من الفنانين بينهم الفنان حمادة هلال والفنان مجدي كامل وزوجته مها أحمد والمطرب عصام كاريكا.

كما حضر أيضا من الوسط الفني، الفنانة إيمي طلعت زكريا وياسمين رحمي والفنان شريف باهر والمخرج الكبير محمد النقلي.

يشارك حجاج عبدالعظيم في مسرحية أبو العربي، من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم، وعرضت مؤخرًا ولأول مرة بجدة السعودية.