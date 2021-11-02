شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير زومبى بعد توقف 4 أسابيع لإصابة بطليه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف أبطال فيلم "زومبى" تصوير مشاهد العمل اليوم الثلاثاء بعد فترة توقف دامت 4 أسابيع كاملة، وتحديدًا منذ إصابة اثنين من أبطال العمل بفيروس كورونا وهما حمدى الميرغنى، وهاجر أحمد، حيث تم الانتهاء من تصوير أسبوع في الأحداث قبل التوقف.

فيلم "زومبى على " تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع الذي يقدم مطرب مهرجانات وحمدي الميرغني شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن هاجر أحمد عرض لها مؤخراً حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا انا" على قناة dmc، وشارك في بطولة الحكاية هنادى مهنى، أحمد بدير، اسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، جالا هشام، حنان سليمان، كيرا الصباح، مصطفى عبد السلام وتأليف أمانى التونسى وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أما حمدى الميرغنى فانتهى الأسبوع الماضى من تصوير فيلم جديد بعنوان "فيلم تجارى" سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، وبطولة عمرو عبد الجليل، حمدي الميرغني، عمرو القاضي، سمر جابر، وياسر الطبجي، وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور، تدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي.