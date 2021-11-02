شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس لـ صاحبة السعادة: كليب تامر عاشور اتكلف 30 جنيها وبكره أروح للحلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان "أوس أوس"، إن اسمه جاء بسبب دلع اسم والده أسامة، حيث كان أصدقاء والده يدلعونه "أوس أوس، ومن هنا جاء الاسم، على سبيل الدعابة حذر أوس أوس الفنانة إسعاد يونس من الأكلات التي يحضرها الفنان "محمد عبد الرحمن توته".

وأضاف أوس أوس، أنه دخل ورشة التمثيل والغناء على يد الأستاذ خالد جلال، وخلال أحد العروض، شاهد الفنان أشرف عبد الباقى أحد العروض بعنوان "حلو الكلام"، ومن هنا اختارنا لنقدم تياترو مصر، وبدأنا بالفعل أول رواية مع عبد الباقى بعنوان "واسلاماه"، وقدمت دور كوميدى خفيف، مشيراً إلى أن كليب أغنية تامر عاشور التي أخذها وقدمها في كليب كوميدى، تكلف تصويره 30 جنيهاً.

وأشار أوس أوس إلى أنه كان يرفض الذهاب للحلاق، بسبب أنه قصير، وكان يرى أن الحلاق يضع "خشبة على الكرسى" وهو أمر كان يضايقه للغاية حتى كبر في السن، ولذلك كان يكره أن يذهب للحلاق، واضطر لتربية شعره.



اوس اوس

يشار إلى أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من: أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

ومن المقرر أن يشارك مصطفى خاطر وبيومى فؤاد وأوس أوس في موسم الرياض بمسرحية جديدة بعنوان "عائلة تس" ويشارك في بطولتها شيماء سيف ومحمد سلام ومصطفى البنا، وإخراج أوتاكا.