شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب في كواليس حفل إكسبو دبي: مصر هي الأهم لي.. وألبومي سيُطرح في ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الكبير عمرو دياب تفاصيل جديدة عن ألبومه الجديد "عيشني"، حيث قال الهضبة في تصريحات تليفزيونية: "سعيد بمشاركتي في معرض إكسبو دبي، خاصة أنني أحب دبي وقضيت فيها وقتا طويلا، كما أنني سعيد بكونى فنان مصري وأمثل مصر في هذا الحدث لأن مصر هي الأهم دائما لي.

وأضاف الهضبة عمرو دياب: "سعيد بردود فعل الجمهور دائما في حفلاتى وبكل مكان وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنهم في أي خطوة"، وعن ألبومه الجديد قال عمرو دياب: "ما زلت أعمل في الألبوم وبإذن الله سأطرحه خلال شهر ديسمبر القادم".

وكان الهضبة قد أحيا حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد الحفل حضورا جماهيريا غير مسبوق لأي نجم عربي.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته، خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني"، والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و"ببتدي م الزيرو"، وغيرها من الأغنيات التي طرحها هذا الصيف.

كما قدم الهضبة الميدلي الشهير الذي يضم أغاني نور العين والعالم الله وليلى نهاري ولو عشقاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شارك عمرو الغناء طوال الحفل.

وقدم عمرو دياب أغنية تملي معاك، بناء على طلب الجمهور الذي ظهر ارتباطه الشديد بأغاني الهضبة الجديدة والقديمة.