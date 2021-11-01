شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سهير البابلي: والدتي في العناية المركزة.. ادعولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نيفين الناقورى، ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى، تفاصيل حالة والدتها الصحية، مؤكدة أنها دخلت المستشفى وغرفة الرعاية المركزة من 5 أيام.

وقالت ابنة سهير البابلى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن والدتها تعرضت منذ ما يقرب من شهر إلى بوادر غيبوبة سكر، وتم إسعافها قبل أن تدخل فى الغيبوبة، وخلال هذه الفترة تعرضت لبعض المضاعفات، وتم إجراء العديد من الفحوصات.

وأضافت نيفين الناقورى، أن الفحوصات التى أجريت لوالدتها أكدت وجود مياه على الرئة وضعف بعضلة القلب، وأصيبت الفنانة الكبيرة بحالة هزال، مشيرة إلى أن حالتها ساءت منذ 5 أيام وحدث توقف بعضلة القلب للحظات، وهو ما استدعى دخولها المستشفى واحتجازها بالرعاية المركزة، حيث توضع على جهاز أكسجين.

وأشارت ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى إلى أن الزيارة ممنوعة عن والدتها، وأنها تدخل للاطمئنان عليها ورؤيتها لدقائق، مؤكدة أنها ليست فى غيبوبة، وأنها تشعر بها حين تزورها، ولكنها تحتاج الدعاء حتى تسترد عافيتها.

وطلبت نيفين الناقورى من محبى وجمهور والدتها الدعاء لها بالشفاء، مؤكدة أنها أعلنت عن مرض والدتها حتى لا تحرمها من دعاء محبيها وجمهورها الكبير، مؤكدة أنها فوجئت برسائل العشرات ممن قاموا بأداء العمرة خلال اليومين الماضيين بنية شفاء والدتها، وأن الأطباء أكدوا أنها تحتاج أياما حتى تسترد عافيتها ويمكن نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية.