تعرف على قائمة أغاني ألبوم Adele الجديد 30.. يُعرض في 19 نوفمبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية أديل - Adele ، عن قائمة أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل ايم 30، المقرر له أن يصدر يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجاري، حيث يضم الألبوم الجديد 15 أغنية.

ونقلت صحيفة فارايتي، في تقرير لها، أسماء الأغاني التي جاءت كما يلي:

1- Strangers By Nature

2- Easy On Me

3- My Little Love

4- Cry Your Heart Out

5- Oh My God

6- Can I Get It

7- I Drink Wine

8- All Night Parking (with Erroll Garner) Interlude

9- Woman Like Me

10- Hold On

11 - To Be Loved

12- Love Is A Game

13- Wild Wild West

14- Can’t Be Together

15- Easy On Me (with Chris Stapleton)

وأعلنت ADELE منذ أيام عن توقيت ظهورها الإعلامي الأولى بعد نجاح أغانيها الجديدة Easy On Me، التي طرحتها منذ أيام، ونشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، صورتها لتعلن عن ظهورها يوم 14 نوفمبر الجاري عبر الشبكة الأمريكية CBS في لقاء تليفزيوني.