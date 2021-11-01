شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لمسلسل The Book Of Boba Fett المستوحى من حرب الكواكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت الشركة المنتجة لمسلسل The Book Of Boba Fett، عن الملامح الأولى للجزء الأول من السلسلة، المقرر لها أن تستكمل أحداث السلسلة الشهيرة حرب النجوم star wars.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل مقطع فيديو دعائيا للموسم الأول، لتعلن عن اقتراب طرح الحلقات الأولى، لتُستكمل السلسلة الشهيرة حرب النجوم التي نجحت في حصد شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وعلى جانب آخر، طُرح مؤخراً مسلسل الأنيميشن Star Wars: Visions، هو سلسلة من القصص المختارة من عالم Star Wars ليتم طرحها على طريقة الأنيميشن، ومن المقرر أن تدور كل حلقة حول قصة منفردة، حيث يروى قصص حرب النجوم الجديدة من خلال الأسلوب الفريد والتقاليد للأنيمي الياباني.

ويقوم كل من لوسي ليو ونيل باتريك هاريس وجورج تاكي وأليسون بري وجوزيف جوردون ليفيت، وغيرهم ببطولة مسلسل Star Wars: Visions باللغة الإنجليزية.