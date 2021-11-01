شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سميرة سعيد تجرى البروفة النهائية على حفلها بمهرجان الموسيقى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الديفا سميرة سعيد اليوم الإثنين، البروفة النهائية على أغاني حفلها على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية غدًا الثلاثاء، حيث تفتتح الديفا أولى حفلات برنامج المهرجان على مسرح النافورة بعد حفل الافتتاح اليوم الإثنين ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ومن المقرر أن تقدم سميرة باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

وأهدت الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام أول شهر نوفمبر المقبل إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير.

وتقدم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لمسة وفاء للموسيقار جمال سلامة خلال المهرجان، ويتم تكريم عدد من الشخصيات الفنية منهم السيناريست مدحت العدل والموسيقار هشام نزيه ومحمد ضياء ومحمد الامين وخالد الأمير وآخرون.

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.