شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مدحت العدل ومحمد ضياء وعبادي الجوهر في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عددا من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربى في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، والتي تقام داخل دار الأوبرا المصرية، ومن تلك الشخصيات السيناريست مدحت العدل والموسيقار محمد ضياء وهشام نزيه والشاعر صلاح محمد علي، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد الأمين من السودان، عازف القانون فرات قدوري من العراق، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي من تونس، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران، عازف الناي الدكتور محمود كمال، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، فرقة سداسي شرارة، المطرب السعودى عبادي الجوهر، والمطرب اللبناني مروان خوري، كما تم تكريم فنانين رحلوا منهم الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، الدكتور فوزي فهمي، الموسيقار خالد الأمير، الدكتور أشرف هيكل.

وانطلق منذ قليل، افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى وعبادى الجوهر وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة كل من نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.