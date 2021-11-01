شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم يحتفل بزفاف ابنته "دنيا" وسط الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان حجاج عبد العظيم، اليوم، بحفل زفاف ابنته، وسط عدد من الأصدقاء والأهل، حيث تداول عدد مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة، مقاطع فيديو مختلفة من كواليس استعدادات العروس للحفل.

وظهر عبد العظيم في الفيديو الذى تداول بشكل كبير، وهو يحتضن ابنته أثناء استعداداتها في الفندق قبل انطلاق مراسم حفل الزفاف، بينما التقطا الكثير من الصور وهو يقبلها، وسرعان ما حصد الفيديو عدد كبير من التعليقات المهنئة للفنان على حفل زفاف ابنته.



ابنه الفنان حجاج عبد العظيم

وانضم الفنان حجاج عبد العظيم، مؤخرا، إلى فريق عمل مسلسل" السيدة زينب"، من بطولة الفنانين محمود عبد المغنى وسوسن بدر ومحمد رياض وعدد آخر كبير من الفنانين، من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة كل من: محمود عبد المغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق. من ناحية أخرى ما زال الفنان حجاج عبد العظيم يقوم بتصوير مشاهده فى فيلم "الجريمة" بطولة كل من: أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وماجد الكدوانى، إخراج شريف عرفة.



احتفال حجاج عبد العظيم بزفاف ابنته



حجاج عبد العظيم مع ابنته