شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الموسيقار جمال سلامة تتسلم درع تكريمه من مهرجان الموسيقى العربية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت ابنة الموسيقار جمال سلامة درع تكريمه من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، حيث حضرت شقيقته الإعلامية القديرة ميرفت سلامة رئيس قطاع الفضائيات الأسبق بالتليفزيون المصرى، ونجل شقيقته الاعلامى محمد السماحى مذيع الفضائية المصرية، والكابتن طيار شريف سلامة شقيق الموسيقار جمال سلامة، وفاروق سلامة وكريم سلامة، حيث أهديت دورة هذا العام إلى روحه نظرا لمشواره الغنائى الكبير.