عمرو دياب: "سعيد بمشاركتي في إكسبو دبي.. وألبومي ديسمبر المقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف النجم الكبير عمرو دياب تفاصيل جديدة عن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "عيشني".

وقال عمرو دياب في لقاء مع برنامج et بالعربي في كواليس حفله الكبير في معرض إكسبو دبي: "سعيد بمشاركتي في معرض اكسبو دبي خاصة وأنني أحب دبي وقضيت فيها وقتًا طويلًا، كما أنني سعيد بكوني فنان مصري وأمثل مصر في هذا الحدث لأن مصر هي الأهم دائما لي".

وأضاف عمرو دياب: "سعيد برد فعل الجمهور وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنهم في أي خطوة، ومازلت أعمل في الألبوم وبإذن الله سأطرحه خلال شهر ديسمبر القادم".

وكان الهضبة قد أحيا حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغانيه سواء الجديدة والتي طرحها هذا الصيف أو أغانيه القديمة التي مازال جمهوره يرددها في جميع حفلاته.