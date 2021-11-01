بالصور| تكريم مدحت العدل ومروان خوري وعبادي الجوهر في افتتاح "الموسيقى العربية 30"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية المُقام على مسرح النافورة بالأوبرا، تكريم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي.

وسلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التكريمات للمكرمين، وبينهم أسماء الراحلين: خالد الأمير، عبده داغر وجمال سلامة، كما تم تكريم الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزيه (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر (السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران (مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال (مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم (مصر)، فرقة سداسي شرارة (مصر).

يحمل الحفل عنوان لمسة وفاء، ويقود الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات، وتشارك بالعزف على آلة الفلوت فيها الدكتورة إيناس عبدالدايم.