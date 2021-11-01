مي كساب ردا على شائعة انفصالها: "عاوزين تطلقونا ليه يخربيت التريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة مي كساب عن استياءها من تداول البعض أخبارا تفيد بطلاقها من زوجها أوكا.

وكتبت مي كساب تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "زهقت منكم بجد مش عارفة عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند على الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير اتقو الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلو علينا وجمهور أرقى منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد".

مي أعلنت مؤخرا سلبية المسحة التي قامت بإجرائها، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقضائها فترة العزل المنزلي.

حكاية "عقبال عوضك" بطولة مي كساب، ومحمد جمعة، وإيمان السيد، وهالة فاخر، أحمد جمال سعيد، ومن إخراج معتز حسام، وتناقش مشكلة تأخر زواج الفتاة ونظرة المجتمع لها.