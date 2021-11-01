بالصور| حجاج عبدالعظيم يبكي متأثرا في حفل زواج ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان حجاج عبدالعظيم بزواج ابنته دنيا اليوم، بفندق هيلتون بيراميدز جولف في القاهرة الكبرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لحجاج ظهر بصحبة ابنته أثناء استعدادها للحفل، وظهر متأثرا وبكى.

يشارك حجاج عبدالعظيم في مسرحية أبو العربي، من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم، وعرضت مؤخرًا ولأول مرة بجدة السعودية.