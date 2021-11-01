حلا شيحة تدعو لسهير البابلي: جميلة الجميلات قلبا وقالبا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة حلا شيحة للفنانة الكبيرة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا.

ونشرت حلا صورة "سهير"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت على الصورة "اللهم أشفي الحاجة سهير البابلي شفاءًا تامًا".

كما نشرت حلا نفس الصورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي، أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا فيديو قديم للفنانة سهير البابلي، وصفوه بالظهور الأخير لها، إذ ظهرت فيه وهي تنصح الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، لافتة أنها تمنع القبلات في بيتها بينها وبين أحفادها، مطالبة الجمهور باتباع نفس الأمر.