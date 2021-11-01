إيرادات الأحد.. "الإنس والنمس" الثاني و"200 جنيه" في المركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "عروستي"، "ماكو"، "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الأحد 31 أكتوبر إيرادا بلغ 254 ألفًا و749 جنيها، موزعة على النحو التالي..

عروستي

احتل فيلم "عروستي" صدارة قائمة إيرادات الأفلام المتنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، وحقق 97 ألفا و90 جنيهًا.

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

الإنس والنمس

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 61 ألفا و713 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

العارف

في المركز الثالث يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ35 ألفا و425 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

ماكو

فاز بالمركز الرابع فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 25 ألفًا و457 جنيها.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الخامس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 20 ألفًا و393 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

موسى

وجاء في المركز السادس فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 6 آلاف و840 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

مش أنا

احتل المركز السابع فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 4 آلاف و709 جنيهات.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

200 جنيه

وذهب المركز الثامن لفيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 3 آلاف و122 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.