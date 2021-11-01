شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنضم مؤخرًا لفيلم "بضع ساعات فى يوم ما" بالتزامن مع تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة هنا الزاهد لقائمة أبطال فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، للمخرج عثمان أبو لبن، حيث تعاقدت على العمل أول أمس السبت حسبما أكد المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، موضحًا أنها تظهر فى دور مهم ومحورى خلال الأحداث، وتواصل أسرة العمل التصوير اليوم فى مدينة 6 أكتوبر.

فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، مأخوذ من وراية تحمل نفس الإسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون، من إخراج عثمان أبو لبن.

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهدها فى مسلسل "أنا وهى"، والذى يشاركها فى بطولة العمل الفنان أحمد حاتم، ومن المقرر عرضه فى موسم الشتاء على أحد المنصات الإلكترونية، وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى.

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.