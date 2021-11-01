شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "سالب واحد" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا من 14 وحتى 19 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق عمل العرض المسرحي (سالب واحد) لعرضه فى الفترة ما بين 14 نوفمبر و19 نوفمبر، وذلك مجانا للجمهور على مسرح الهناجر فى دار الأوبرا المصرية، والعرض المسرحى يناقش موضوع ذوي الهمم وكيفية تعامل الأهل وتقبلهم لهؤلاء الأطفال فى قالب فنى وإنسانى صادم على المسرح.

كما أن العرض من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، ومن تأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر.



سالب واحد وصورة من العرض

سبق ونجح العرض فى الحصول على أكثر من 25 جائزة من مهرجانات مسرحية عدة، أهمها مهرجان المسرح العربى فى أكاديمية الفنون، ومهرجان إبداع التابع لوزارة الشباب والرياضة ومهرجان الحرية بالإسكندرية ومهرجان جامعة صحار فى سلطنة عمان والمهرجان القومى للمسرح المصرى.



سالب واحد

كما تم عرضه أون لاين فى مهرجان جامعة الزرقاء بالأردن ومهرجان المسرح الجامعى فى كازابلانكا بالمغرب، وتم عرضه أيضا فى محافظة بورسعيد، ضمن أنشطة بورسعيد مركز النشاط الثقافى هذا العام فى مصر .

المسرحية من بطولة كل من: أحمد عباس، يارا المليجى، مصطفى رشدى، سالى سعيد، عبد الرحمن محسن، مصطفى عبد الهادى.