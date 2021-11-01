شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حياة عبد الحليم حافظ فى مسرحية أبيض × أسود وألوان بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض مساء اليوم الإثنين 1 نوفمبر، على مسرح العندليب - بوليفارد، مسرحية تسرد قصة حياة المطرب الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، الذى أحدث طفره كبيرة في فترة الستينيات والسبعينيات فى الغناء والموسيقى، وذلك على هامش موسم الرياض.

ويظهر المطرب الراحل في الفيديو الترويجي للمسرحية، في عدد كبير من المشاهد له على خشبة المسرح ومن داخل اعماله السينمائية، لتظهر المسرحية وكونها لقطات وثائقية توثق حياة المطرب الراحل، بينما يظهر في الخلفية صوته قائلاً: "هقولكم على كل شيء افتكره من قصة حياتي، أو بمعني أصح قصة كفاحي من الحياة، الحياة الى حرمتني كتير وعلمتني كتير وادتني كتير، ادتني قلب، هقولكم قصتي".



عبد الحليم حافظ 2

المسرحية تزيح الستار عن كثير من الأسرار فى حياة العندليب الثرية والمليئة بالأحداث والنجاحات والآلام، ما يجعلها مثار اهتمام كبير من الجمهور العربى من المحيط للخليج، فى ظل الشهرة الطاغية التى تمتع بها عبدالحليم حافظ.