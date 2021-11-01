شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Moonfall لـ هالى بيرى وباتريك ويلسون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة والخيال العالمي Moonfall، عن الملامح الأولي للفيلم المقرر طرحه في فبراير 2022، بطولة النجمة العالمية هالى بيري والنجم العالمي باتريك ويلسون.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع Rotten Tomatoes، الملامح الأولي للفيلم عبر تويتر، حيث جاء غالبية اللقطات من الفضاء الخارجي، ليحصد الفيلم اعجاب الكثيرين بعد فترة قصيرة من طرح التريلر الرسمي.

فيلم Moonfall - سقوط القمر، ‏ هو خيال علمي أكشن ، إخراج وكتابة رولان إيميريش وبطولة هالي بيري،باتريك ويلسون،جون برادلي،تشارلي بلامر،مايكل بينا ودونالد ساذرلاند. من المقرر عرض الفيلم يوم 4 فبراير 2022.