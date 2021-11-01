شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ضيف شرف معرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر النجم الكبير محمد صبحى الأسبوع المقبل إلى الإمارات، لحضور معرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته الـ40 كضيف شرف، حيث سيعرض مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" أيام 4 ، 5 ، 6 نوفمبر، ثم يسافر للتكريم وحضور ندوة ضمن فعاليات المعرض ثم العودة مرة أخري لاستئناف عروض مسرحيته علي مسرحه بمدينة "سنبل".

وتفتح الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب أبوابها بداية من يوم 3 نوفمبر وحتي 13 من نفس الشهر في مركز إكسبو الشارقة ، حيث يستضيف المعرض نخبة من الكتاب من حاصدي كبرى الجوائز الأدبية، ومؤلفي أشهر الأعمال الدرامية، وأصحاب الإنجازات المعرفية البارزة، في سلسلة جلسات حوارية .

مسرحية "نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقى.